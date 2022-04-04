Сумму перевода по СБП повысят до 1 миллиона. По крайней мере, обещают

Увеличить лимит для операций по СБП предложили в Центробанке. Даже называли сроки — с 1 мая. О поддержке инициативы заявил премьер Мишустин.

«Поддерживаем мы и инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых платежей. С 600 тыс. [рублей] до 1 млн рублей», — сказал он.

Увеличить сумму планируют как для переводов, так и для платежей. Покупатели смогут позволить себе оплачивать через систему более дорогие покупки, а компании сэкономят на эквайринге.

Кстати говоря, систему «СБПэй», на основе Системы быстрых платежей, отложили до 1 июля.