🔥 Можно будет приостановить трудовой договор и заключить новый с другим работодателем

Вышло постановление правительства № 511 от 30.03.2021 с особенностями трудовых отношений в 2022 году.
Алгоритм такой:
- Работодатель направляет в ЦЗ данные о приостановке производства.
- ЦЗН видит, что в другой компании нужны работники определенной специальности.
- ЦЗН высылает сотрудникам приостановленного бизнеса предложение.
- Сотрудник соглашается и согласует это со своим действующим работодателем.
- Получив добро, сотрудник заключает срочный трудовой договор с новым работодателем.
- Как только сотрудник увольняется от нового работодателя, сразу же возобновляется его старый трудовой договор.