Трудовое право

🔥 Можно будет приостановить трудовой договор и заключить новый с другим работодателем

На 2022 год установили новые трудовые правила. Работодатели смогут направлять своих сотрудников в другие компании. Там с ними заключат новый срочный трудовой договор. Старый договор не прервется, но будет приостановлен. А потом он снова возобновится.

Версия для печати

Вышло постановление правительства № 511 от 30.03.2021 с особенностями трудовых отношений в 2022 году.

Алгоритм такой:

  • Работодатель направляет в ЦЗ данные о приостановке производства.
  • ЦЗН видит, что в другой компании нужны работники определенной специальности.
  • ЦЗН высылает сотрудникам приостановленного бизнеса предложение.
  • Сотрудник соглашается и согласует это со своим действующим работодателем.
  • Получив добро, сотрудник заключает срочный трудовой договор с новым работодателем.
  • Как только сотрудник увольняется от нового работодателя, сразу же возобновляется его старый трудовой договор.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить