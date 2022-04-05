Налоговая закроет старую версию онлайн-сервиса для регистрации ООО

Вместо него будет новая версия «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Старая версия пока доступна, но там уже предупреждают

Новая версия выглядит посовременнее, ему расширили функционал. Но, несколько неудобств там все равно есть. Например, устав предлагают свой подгрузить, никаких вариантов нет:

Типовой устав, к примеру, все еще предлагают выбрать.

О том, почему не нужно пользоваться типовыми уставами — читайте в статье.

Основание, по которому налоговая прекращает сопровождать старый сервис — приказ ФНС от 21 марта 2022 г. N ЕД-7-14/225@.