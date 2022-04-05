Регистрация бизнеса

Налоговая закроет старую версию онлайн-сервиса для регистрации ООО

Налоговики сообщили, что с 1 мая выводят из эксплуатации сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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Вместо него будет новая версия «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Старая версия пока доступна, но там уже предупреждают

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Новая версия выглядит посовременнее, ему расширили функционал. Но, несколько неудобств там все равно есть. Например, устав предлагают свой подгрузить, никаких вариантов нет:

Типовой устав, к примеру, все еще предлагают выбрать.

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О том, почему не нужно пользоваться типовыми уставами — читайте в статье.

Основание, по которому налоговая прекращает сопровождать старый сервис — приказ ФНС от 21 марта 2022 г. N ЕД-7-14/225@.

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