ФНС обещает за один день регистрировать новый бизнес: видео-инструкция

Сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» заменит собой старую версию «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Старый сервис прекратит работу с 1 мая. Об этом мы писали здесь.
Чтобы ООО зарегистрировать за 1 день, надо выбрать типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. Такая быстрая регистрация возможна, если единственный учредитель будет директором компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно.
Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.
В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью.
ФНС подготовила видеоролик о том, как работает новый сервис.