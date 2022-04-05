Регистрация бизнеса

ФНС обещает за один день регистрировать новый бизнес: видео-инструкция

ФНС запустила новый сервис по регистрации ИП и юрлиц. Весь процесс займет всего один день, обещают налоговики.

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Сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» заменит собой старую версию «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Старый сервис прекратит работу с 1 мая. Об этом мы писали здесь.

Чтобы ООО зарегистрировать за 1 день, надо выбрать типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. Такая быстрая регистрация возможна, если единственный учредитель будет директором компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно.

Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.

В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью.

ФНС подготовила видеоролик о том, как работает новый сервис.

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