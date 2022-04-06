⚡ Великобритания заморозила активы Сбера и МКБ

Также полные блокирующие санкции против Сбера и Альфы ввели власти США, сделав некоторые исключения для оплаты энергоносителей.
Новость дополняется.
Великобритания полностью замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка.
Также полные блокирующие санкции против Сбера и Альфы ввели власти США, сделав некоторые исключения для оплаты энергоносителей.
Новость дополняется.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.