Финансовый кризис

⚡ Великобритания заморозила активы Сбера и МКБ

Великобритания полностью замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка.

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Также полные блокирующие санкции против Сбера и Альфы ввели власти США, сделав некоторые исключения для оплаты энергоносителей.

Новость дополняется.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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