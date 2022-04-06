⚡ США вводят новые санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на информацию из Белого дома.

Санкции означают, в том числе, заморозку активов и запрет вести бизнес с этими банками.

Вместе с тем власти США сделали исключение из санкций против этих банков, чтобы была возможность оплачивать поставки российских энергоносителей.

При этом в Сбербанке заявили, что продолжают работать в штатном режиме, введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка.

В Альфа-банке также ответили, что работают как обычно.

Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают.

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