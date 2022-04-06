Трудовое право

В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней

По словам депутата Владислава Даванкова, 10-дневные праздничные выходные помогут гражданам наладить снабжение продовольствием.

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Майские праздники в 2022 году необходимо продлить до десяти дней, захватив весь период с 1 по 10 мая, чтобы люди могли заняться посадками и пообщаться друг с другом, заявил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Согласно производственному календарю Минтруда, в этом году выходными объявлены дни с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Даванков предложил убрать рабочие дни между праздниками и сделать выходными дни с 4 по 6 мая.

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. <...> В России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии «Новые люди» — в этом году сделать длинные майские праздники», — сказал он.

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