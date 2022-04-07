Валютный рынок

Евро упал ниже 88 рублей

На Forex евро торгуется за 87,94 рубля, доллар — за 80,59 рубля. На Мосбирже по состоянию на 10:00 Мск, евро на отметке 87 рублей, доллар — 79,69 рубля. И далее продолжают падать.

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Вчера на Московской бирже в конце дня евро опустился до 86,65 рубля, доллар — до 79,54 рубля.

Центробанк вчера понизил официальные курсы валют.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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