Евро упал ниже 88 рублей

Вчера на Московской бирже в конце дня евро опустился до 86,65 рубля, доллар — до 79,54 рубля.
Центробанк вчера понизил официальные курсы валют.
На Forex евро торгуется за 87,94 рубля, доллар — за 80,59 рубля. На Мосбирже по состоянию на 10:00 Мск, евро на отметке 87 рублей, доллар — 79,69 рубля. И далее продолжают падать.
Вчера на Московской бирже в конце дня евро опустился до 86,65 рубля, доллар — до 79,54 рубля.
Центробанк вчера понизил официальные курсы валют.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.