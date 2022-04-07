Кредиты

Кредиты бизнесу по программе ФОТ 3.0 разрешили не платить полгода

Компании и ИП, которые получили льготные кредиты ФОТ 3.0, смогут отложить на полгода уплату долга и процентов. Такую меру примет кабмин.

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«Предприятия смогут отложить на этот период оплату процентов и основного долга, что снизит нагрузку и позволит сохранить рабочие места», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме.

Кредиты программе ФОТ 3.0 выдавали на срок до 300 млн рублей с госгарантиями. Это делалось для пострадавшего от ковида бизнеса.

Изначально планировали, что в течение первых 6 месяцев бизнес освобождается от уплаты кредита и процентов по нему, а возвращать кредит надо в течение последующего года. Теперь получается, что эти условия еще больше смягчат.

Правда, будет ли льгота зависеть от даты выдачи кредита, пока неясно. 

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