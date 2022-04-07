Кредиты

Бизнес может оформить кредитные каникулы по дополнительному коду ОКВЭД

Если у компании или ИП в условиях санкций снизились доходы на 30 % и больше, можно оформить кредитные каникулы. Но дают их не всем, а только бизнесу с нужным кодом ОКВЭД. Значение имеют все коды в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а не только основной.

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Разъяснение по этому поводу дал ЦБ на своем сайте.

Дело в том, что для разных мер поддержки есть свой перечень кодов ОКВЭД и где-то важен только основной код, где-то — любой. Поэтому бизнесмены путаются.

ЦБ пояснил, что код может быть и неосновной. Главное, чтобы он был в перечне из постановления правительства № 337 от 10.03.2022.

Там более 70 кодов ОКВЭД.

Кредитные каникулы можно получить только при падении дохода на 30 % по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022.

Срок обращения за каникулами — до 30 сентября 2022 года. Льготный период по обслуживанию займа можно получить на срок от 1 до 6 месяцев.

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