Бизнес может оформить кредитные каникулы по дополнительному коду ОКВЭД

Разъяснение по этому поводу дал ЦБ на своем сайте.

Дело в том, что для разных мер поддержки есть свой перечень кодов ОКВЭД и где-то важен только основной код, где-то — любой. Поэтому бизнесмены путаются.

ЦБ пояснил, что код может быть и неосновной. Главное, чтобы он был в перечне из постановления правительства № 337 от 10.03.2022.

Там более 70 кодов ОКВЭД.

Кредитные каникулы можно получить только при падении дохода на 30 % по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022.

Срок обращения за каникулами — до 30 сентября 2022 года. Льготный период по обслуживанию займа можно получить на срок от 1 до 6 месяцев.