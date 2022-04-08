❌ Нельзя списывать долги по налогам со спецсчета, где заблокированы деньги по госзакупке

Блокировка происходит по сообщению от оператора электронной площадки. Это нужно для обеспечения заявки.

По закону № 44-ФЗ эти заблокированные деньги нельзя списывать в счет долгов. Но в НК такой нормы нет. Так как же быть банкам?

Разъяснения выпустил Минфин в письме № 24-06-07/22628 от 23.03.2022.

В нем говорится, что обращение взыскания на заблокированные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки на специальный счет, противоречит нормам закона № 44-ФЗ.

Таким образом, эти деньги защищены от списания из в бюджет. Но речь идет именно о заблокированных деньгах, а не о всех, которые есть на спецсчете.