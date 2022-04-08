Налоги, взносы, пошлины

❌ Нельзя списывать долги по налогам со спецсчета, где заблокированы деньги по госзакупке

Получив из ИФНС решение о взыскании налоговых долгов со счета клиента, банк должен исполнить его. Но деньги на спецсчете, открытом участнику закупки, трогать не будут, если в это время они там заблокированы.

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Блокировка происходит по сообщению от оператора электронной площадки. Это нужно для обеспечения заявки.

По закону № 44-ФЗ эти заблокированные деньги нельзя списывать в счет долгов. Но в НК такой нормы нет. Так как же быть банкам?

Разъяснения выпустил Минфин в письме № 24-06-07/22628 от 23.03.2022.

В нем говорится, что обращение взыскания на заблокированные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки на специальный счет, противоречит нормам закона № 44-ФЗ.

Таким образом, эти деньги защищены от списания из в бюджет. Но речь идет именно о заблокированных деньгах, а не о всех, которые есть на спецсчете.

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