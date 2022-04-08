До 15 апреля можно подать уведомление о переходе на ежемесячные авансы по прибыли

Обычно такое уведомление подают до начала года. Но на 2022 год сделали исключение (закон № 67-ФЗ от 26.03.2022).

Подать уведомление можно до 20 числа месяца, который будет налоговым периодом.

Первый налоговый период, за который можно считать авансы таким способом, — 3 месяца. В этом случае надо направить уведомление до 15 апреля.

При этом не забудьте закрепить такой порядок уплаты авансов в своей учетной политике.

При фактических авансах сдавать декларацию придется ежемесячно.

Вернуться к прежней схеме уплаты авансов можно только со следующего года. То есть, если вы выбрали фактические авансы, то до конца года должны сдавать декларации каждый месяц.

Рекомендованная форма уведомления для перехода на ежемесячные авансы — КНД 1150103 (письмо ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@).