Валютные операции

Бизнес переходит на юани в расчетах по ВЭД, сообщили банки

Корпоративные клиенты российских банков активно открывают счета в юанях, а также резко увеличивают остатки на счетах в китайской валюте. В том числе, конвертируют в юани доллары и евро.

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Так, с начала года Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза. За год в УБРиР остатки на счетах клиентов выросли в четыре раза, у корпоративных клиентов МКБ — в несколько раз.

Как сообщили в Тинькофф-банке, в прошлом году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме.

В банках это объясняют санкциями и поиском новых партнеров для бизнеса в азиатском регионе.

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