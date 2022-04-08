ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка "Открытие" и еще 14 компаний

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении в Официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу с момента публикации.

В санкционный список также включены АО "Арзамасский машиностроительный завод", АО "Росэлектроника", АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" (КТРВ), концерн "Калашников", АО "ОДК-Климов", ООО "Военно-промышленная компания", АО Судостроительный завод "Море", AO Омский завод транспортного машиностроения "Омсктрансмаш", ООО "Русские машины", АО Концерн "Созвездие", Холдинговая компания АО "Научно- производственный концерн "Технологии машиностроения", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", судостроительный завод "Янтарь", государственная лизинговая компания JSC GTLK.

Всего в обновленный черный список ЕС для России и Белоруссии, а также ЛНР и ДНР входят 80 юрлиц и 1091 физическое лицо.