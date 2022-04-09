Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/20128 от 17.03.2022.

Ведомство отмечает, что деньги от НДФЛ идут в местный бюджет. Оттуда их тратят, в том числе, на социальную поддержку граждан.

Снижать эти бюджетные поступления за счет увеличения размера вычета власти пока не планируют.

В основных направлениях бюджетной политики на 2022 — 2024 годы увеличение размера имущественного налогового вычета по НДФЛ не предусмотрено.