Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/20128 от 17.03.2022.
Ведомство отмечает, что деньги от НДФЛ идут в местный бюджет. Оттуда их тратят, в том числе, на социальную поддержку граждан.
Снижать эти бюджетные поступления за счет увеличения размера вычета власти пока не планируют.
В основных направлениях бюджетной политики на 2022 — 2024 годы увеличение размера имущественного налогового вычета по НДФЛ не предусмотрено.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.