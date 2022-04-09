Трудовые отношения

😖 От скандалов в коллективе должен помогать кодекс корпоративной этики, считает Роструд

Некоторые сотрудники неуважительно относятся к коллегам, создают в коллективе такую атмосферу, когда работа превращается в ад. Но привлечь к ответственности такого хама можно только если работодатель принял нормативный акт с правилами поведения.

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Жалобу на невыносимые условия труда, которые всему коллективу создал один человек, рассмотрел Роструд.

Вот список того, что делает этот человек (со слов его коллег):

  • скандалит;
  • хамит;
  • не дает никому спокойно работать;
  • отлынивает от обязанностей;
  • разводит сплетни и склоки;
  • создает конфликтные ситуации;
  • пытается выжить своих коллег, подставляет их;
  • выводит коллег из себя.

Роструд пояснил, что ситуацию спасет издание нормативного акта с правила поведения работников при взаимоотношениях:

  • друг с другом;
  • с клиентами;
  • с органами госвласти.

Это может быть кодекс корпоративной этики.

Там можно прописать набор стандартов поведения работников, которые соответствуют целям и задачам организации.

За нарушение такого кодекса работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности.

 

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