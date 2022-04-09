😖 От скандалов в коллективе должен помогать кодекс корпоративной этики, считает Роструд

Жалобу на невыносимые условия труда, которые всему коллективу создал один человек, рассмотрел Роструд.
Вот список того, что делает этот человек (со слов его коллег):
- скандалит;
- хамит;
- не дает никому спокойно работать;
- отлынивает от обязанностей;
- разводит сплетни и склоки;
- создает конфликтные ситуации;
- пытается выжить своих коллег, подставляет их;
- выводит коллег из себя.
Роструд пояснил, что ситуацию спасет издание нормативного акта с правила поведения работников при взаимоотношениях:
- друг с другом;
- с клиентами;
- с органами госвласти.
Это может быть кодекс корпоративной этики.
Там можно прописать набор стандартов поведения работников, которые соответствуют целям и задачам организации.
За нарушение такого кодекса работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности.