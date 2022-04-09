Решения налоговиков можно обжаловать. Образцы жалоб есть на сайте ФНС

Образцы жалоб для разных ситуаций можно найти в специальном разделе на сайте ФНС.

Жалобу подают в УФНС, но через свою налоговую инспекцию. Местные налоговики сами передадут ее в областное управление.

Информацию о ходе и результатах рассмотрения жалобы можно получить с помощью сервиса «Узнать о жалобе».

Примеры действия/бездействия и ненормативных актов ИФНС, которые могут быть обжалованы: