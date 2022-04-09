Налоговые проверки

Решения налоговиков можно обжаловать. Образцы жалоб есть на сайте ФНС

Право обжаловать действия или бездействие налоговой инспекции есть у каждого налогоплательщика, который считает, что нарушены его права.

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Образцы жалоб для разных ситуаций можно найти в специальном разделе на сайте ФНС.

Жалобу подают в УФНС, но через свою налоговую инспекцию. Местные налоговики сами передадут ее в областное управление.

Информацию о ходе и результатах рассмотрения жалобы можно получить с помощью сервиса «Узнать о жалобе».

Примеры действия/бездействия и ненормативных актов ИФНС, которые могут быть обжалованы:

  • отказ в возврате налога;
  • решение о приостановлении операций по счетам;
  • требование об уплате налога, пени или штрафа;
  • решение о взыскании налога;
  • отказ в предоставлении налогового вычета.
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