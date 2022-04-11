Компания-агент не платит страховые взносы с выплат самозанятому принципалу

В письме № 03-04-06/20552 от 17.03.2022 Минфин разобрал следующую ситуацию:

Юристы-принципалы оказывают услуги физлицам через сайт организации-агента. Клиенты платят деньги не напрямую исполнителям-юристам, а агенту (система безопасных расчетов). Потом компания-агент, удерживая свое вознаграждение, переводит деньги юристам.

Минфин указал, что эти выплаты облагаются страховыми взносами на ОПС и ОМС. Кроме того, компания будут налоговым агентом по НДФЛ.

Однако юристы могут быть оформлены самозанятыми. В этом случае компания агент, перечисляя им деньги, не удерживает НДФЛ и не начисляет взносы.

Самозанятые сами платят налог с этого дохода. Они должны сформировать чек в своем приложении и отдать его владельцу сайта. Наличие чека — это обязательное условие для неначисления взносов на выплаты самозанятым, отмечает Минфин.