Самозанятые

Компания-агент не платит страховые взносы с выплат самозанятому принципалу

Если по агентскому договору компания переводит деньги принципалам- физлицам, будет НДФЛ и взносы. Но если принципалы на НПД, то зарплатных налогов не будет при наличии чека из приложения «Мой налог».

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В письме № 03-04-06/20552 от 17.03.2022 Минфин разобрал следующую ситуацию:

Юристы-принципалы оказывают услуги физлицам через сайт организации-агента. Клиенты платят деньги не напрямую исполнителям-юристам, а агенту (система безопасных расчетов). Потом компания-агент, удерживая свое вознаграждение, переводит деньги юристам.

Минфин указал, что эти выплаты облагаются страховыми взносами на ОПС и ОМС. Кроме того, компания будут налоговым агентом по НДФЛ.

Однако юристы могут быть оформлены самозанятыми. В этом случае компания агент, перечисляя им деньги, не удерживает НДФЛ и не начисляет взносы.

Самозанятые сами платят налог с этого дохода. Они должны сформировать чек в своем приложении и отдать его владельцу сайта. Наличие чека — это обязательное условие для неначисления взносов на выплаты самозанятым, отмечает Минфин.

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