Сбербанк снизил ставки по ипотеке

По уже одобренным заявкам снижение произойдет автоматически, когда люди выйдут на сделку.
Снижение касается ипотечных программ на новостройки и вторичку.
Причиной снижения ставок стало решение ЦБ по ключевой ставке. Она теперь составляет 17 %.
С сегодняшнего дня ставка по ипотеке в Сбербанке снизилась на 2,1 процентных пункта — до 16,9 %.
По уже одобренным заявкам снижение произойдет автоматически, когда люди выйдут на сделку.
Снижение касается ипотечных программ на новостройки и вторичку.
Причиной снижения ставок стало решение ЦБ по ключевой ставке. Она теперь составляет 17 %.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.