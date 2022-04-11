Ипотека

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С сегодняшнего дня ставка по ипотеке в Сбербанке снизилась на 2,1 процентных пункта — до 16,9 %.

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По уже одобренным заявкам снижение произойдет автоматически, когда люди выйдут на сделку.

Снижение касается ипотечных программ на новостройки и вторичку.

Причиной снижения ставок стало решение ЦБ по ключевой ставке. Она теперь составляет 17 %.

 

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