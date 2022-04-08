⚡⚡⚡ Ключевая ставка снижена до 17 %

Такое решение сегодня принял совет директоров ЦБ.
Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, говорится в сообщении ЦБ.
Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.
С 11 апреля ключевая ставка ЦБ снижена с 20 до 17 %.
Такое решение сегодня принял совет директоров ЦБ.
Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, говорится в сообщении ЦБ.
Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.