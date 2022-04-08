Экономика России

⚡⚡⚡ Ключевая ставка снижена до 17 %

С 11 апреля ключевая ставка ЦБ снижена с 20 до 17 %.

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Такое решение сегодня принял совет директоров ЦБ.

Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, говорится в сообщении ЦБ.

Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.

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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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