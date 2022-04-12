Налог на прибыль

Когда при уменьшении уставного капитала ООО не будет налога на прибыль

Если стоимость чистых активов становится меньше уставного капитала, уставник надо уменьшать или ликвидировать фирму. Если уменьшение уставного капитала происходит по этой причине, базы для налога на прибыль не возникает.

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Не облагается налогом уменьшение капитала по требованию закона и из-за приведение его в соответствие с чистыми активами (пп. 17 п. 1 ст. 251 НК).

Если ООО решило уменьшить уставный капитал добровольно безо всяких веских оснований, прописанных в законе, будет внереализационный доход, который облагается налогом.

Речь идет о случаях, когда деньги от уменьшения остаются в фирме, и их не раздают участникам, доли которых сократились.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/24686 от 28.03.2022.

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