Когда при уменьшении уставного капитала ООО не будет налога на прибыль

Не облагается налогом уменьшение капитала по требованию закона и из-за приведение его в соответствие с чистыми активами (пп. 17 п. 1 ст. 251 НК).

Если ООО решило уменьшить уставный капитал добровольно безо всяких веских оснований, прописанных в законе, будет внереализационный доход, который облагается налогом.

Речь идет о случаях, когда деньги от уменьшения остаются в фирме, и их не раздают участникам, доли которых сократились.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/24686 от 28.03.2022.