УСН

💍 Изготавливать золотую ювелирку на УСН будет нельзя, а ремонтировать ее – можно

Продажу золота населению с 1 марта 2022 года освободили от НДС, а для торговли ювелиркой с 2023 года отменили УСН и ПСН.

Версия для печати

Нельзя будет применять УСН и ПСН при:

  • производстве ювелирных и других изделий из драгметаллов;
  • оптовой (розничной) торговле ювелирными и другими изделиями из драгметаллов.

Но эти ограничения не действуют для организаций и ИП, которые производят бижутерию и ремонтируют ювелирные изделия.

Минфин в письме № 03-11-10/24681 от 28.03.2022 объяснил, зачем ввели эту норму.

Дело в том, что сейчас производители ювелирки на ОСНО платят НДС, а спецрежимники — не платят. Тем самым они находятся в неравных условиях. Кроме того, это приводит к выводу существенной доли оборота ювелирки из-под НДС.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 20 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить