💍 Изготавливать золотую ювелирку на УСН будет нельзя, а ремонтировать ее – можно

Нельзя будет применять УСН и ПСН при:
- производстве ювелирных и других изделий из драгметаллов;
- оптовой (розничной) торговле ювелирными и другими изделиями из драгметаллов.
Но эти ограничения не действуют для организаций и ИП, которые производят бижутерию и ремонтируют ювелирные изделия.
Минфин в письме № 03-11-10/24681 от 28.03.2022 объяснил, зачем ввели эту норму.
Дело в том, что сейчас производители ювелирки на ОСНО платят НДС, а спецрежимники — не платят. Тем самым они находятся в неравных условиях. Кроме того, это приводит к выводу существенной доли оборота ювелирки из-под НДС.