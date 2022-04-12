Экономика России

Nokia и Ericsson уходят из России

Еще две крупных компании покидают отечественный рынок.

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На сайте Nokia сказано так:

«Мы готовы объявить, что уходим с российского рынка. При этом нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников».

Между тем, доля Nokia, по оценкам «Коммерсанта», доходит на российском телеком-рынке до 40%. Этим оборудованием активно пользуются операторы связи. Поэтому компания заявила, что продолжит поддерживать оборудование в России, чтобы «обеспечить непрерывный доступ россиян к интернету».

Что касается Ericsson (около 20% доли на российском телекоммуникационном рынке), то этот производитель собирается остановить бизнес и продажи в нашей стране на «неопределенный срок». Сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск.

Между тем, госоператоры и так не смогут пользоваться оборудованием Nokia и Ericsson после пятого пакета санкции ЕС, пишут «Ведомости». Это затронет, например, Ростелеком.

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