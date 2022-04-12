«Клерк.Рейтинг»: теперь компании, которые работают для бухгалтеров, будут им активнее отвечать

Сейчас Рейтинг объединяет около 800 компаний, которые ранжируются по определенному алгоритму. Главный его параметр — «Клерк.Рейтинг».

Чем больше положительных отзывов о компании оставлено и чем активнее компания отвечает на вопросы в комментариях, тем она будет выше по «Клерк.Рейтингу». Компаниям, участвующим в Рейтинге, важно, чтобы этот параметр был выше. Закидайте компании вопросами, они придут отвечать.

В топе Рейтинга сейчас — компании «Моё дело» (65 единиц «Клерк.Рейтинга») и «Калуга Астрал» (53 единицы «Клерк.Рейтинга»).

Пользователи задают вопросы о работе сервисов или обновлениях, делятся найденными косяками или благодарят. Сотрудники компаний на все исправно отвечают. Лайк!

В Рейтинге есть категории. Например, «Банки» , «Бухгалтерский аутсорсинг» или «Обслуживание 1С». Выбирайте нужную категорию вот тут.

И главное — рассказывайте о компаниях, с которыми работали. Сделаем бухгалтерский мир лучше!