Обзоры для бухгалтера

«Клерк.Рейтинг»: теперь компании, которые работают для бухгалтеров, будут им активнее отвечать

Рейтинг компаний на «Клерке» создан, чтобы бухгалтеры понимали, чьи услуги устраивают их коллег.

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Сейчас Рейтинг объединяет около 800 компаний, которые ранжируются по определенному алгоритму. Главный его параметр — «Клерк.Рейтинг».

Чем больше положительных отзывов о компании оставлено и чем активнее компания отвечает на вопросы в комментариях, тем она будет выше по «Клерк.Рейтингу». Компаниям, участвующим в Рейтинге, важно, чтобы этот параметр был выше. Закидайте компании вопросами, они придут отвечать.

В топе Рейтинга сейчас — компании «Моё дело» (65 единиц «Клерк.Рейтинга») и «Калуга Астрал» (53 единицы «Клерк.Рейтинга»).

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Пользователи задают вопросы о работе сервисов или обновлениях, делятся найденными косяками или благодарят. Сотрудники компаний на все исправно отвечают. Лайк! 

В Рейтинге есть категории. Например, «Банки» , «Бухгалтерский аутсорсинг» или «Обслуживание 1С». Выбирайте нужную категорию вот тут.

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И главное — рассказывайте о компаниях, с которыми работали. Сделаем бухгалтерский мир лучше!

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 20 апреля. Места в группе пока есть.

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