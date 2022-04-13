Транспортный налог

Заявление на льготу по транспортному налогу бизнес будет заполнять по-новому

В заявлении, которое организации подают в ИФНС для льгот по транспортному и земельному налогам, будет новый код льготы.

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Бланк заявления утвержден приказом ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Поправки внесут в порядок его заполнения.

Проект опубликован на федеральном портале.

Для автомобилей с электрическим двигателем мощностью до 150 лошадиных сил на территории «Сириус» будет код льготы 40300.

Кроме того, меняется электронный формат этого заявление.

Транспортный и земельный налог организациям считают сами налоговики. Чтобы при расчете учли льготы, надо подать заявление. Направить его можно в любую налоговую инспекцию.

Конкретные сроки сдачи таких заявлений в НК не прописаны.

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