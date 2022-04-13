Заявление на льготу по транспортному налогу бизнес будет заполнять по-новому

Бланк заявления утвержден приказом ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Поправки внесут в порядок его заполнения.
Проект опубликован на федеральном портале.
Для автомобилей с электрическим двигателем мощностью до 150 лошадиных сил на территории «Сириус» будет код льготы 40300.
Кроме того, меняется электронный формат этого заявление.
Транспортный и земельный налог организациям считают сами налоговики. Чтобы при расчете учли льготы, надо подать заявление. Направить его можно в любую налоговую инспекцию.
Конкретные сроки сдачи таких заявлений в НК не прописаны.