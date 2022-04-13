Валютные операции

Российское ООО с учредителями-иностранцами может и дальше вести свою деятельность

Сейчас нет никаких ограничений для финансово–хозяйственной деятельности компаний, где учредители – иностранные фирмы, в том числе из недружественных стран.

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Такое разъяснение дал эксперт Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Учредители ООО — две организации: из Виргинских (Британских) островов и Сейшел. Директор — россиянин.

Бухгалтер интересуется, есть ли нормативно закрепленные санкции в отношении таких компаний на территории РФ?

Эксперт пояснил, что ограничения для российских и иностранных компаний на территории РФ правильнее было бы назвать контрсанкциями. Их устанавливают российские власти (указы президента № 81 от 01.03.2022, № 126 от 18.03.2022).

Прямо запрета на возврат займов и выплату дивидендов компаниями-резедентами в пользу своих учредителей-нерезидентов, даже если они из недружественных стран (к коим относятся БВИ), не установлено.

Однако, с большой вероятностью возникнут проблемы в банке с исполнением данных поручений. Дело в том, что подобные операции (предоставление займов, покупка ценных бумаг, авансовые платежи в адрес недружественных нерезидентов) запрещены.

«Рекомендую опробовать это на практике. Иначе никак не проверите. В любом случае, Ваш риск — лишь непроведение данных операций. Ответственности за это не предусмотрено», — ответил эксперт.

 

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