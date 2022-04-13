На время летней подработки детям-сиротам сохранят пенсионную доплату

Законопроект с такими поправками в пенсионное заонодательство сегодня одобрил Совет Федерации.
Речь идет о социальной доплате к пенсии. Она бывает федеральная (ФСД) и региональная (РСД). Ее платят, если пенсия слишком маленькая (не дотягивает до прожиточного минимума).
Минимальная пенсия в 2022 году: таблица с суммами по всем регионам
Доплата сохранится, если трудоустройство будет по направлению ЦЗН.
Таким образом, общественные работы и временная летняя подработка не будут поводом к пересчету пенсии.
Также сохранится доплата и к пенсиям детей-инвалидов.
Средний размер ФСД составляет сейчас 2,1 тыс. рублей, средний размер РСД — 5,1 тыс. рублей.