На время летней подработки детям-сиротам сохранят пенсионную доплату

Законопроект с такими поправками в пенсионное заонодательство сегодня одобрил Совет Федерации.

Речь идет о социальной доплате к пенсии. Она бывает федеральная (ФСД) и региональная (РСД). Ее платят, если пенсия слишком маленькая (не дотягивает до прожиточного минимума).

Доплата сохранится, если трудоустройство будет по направлению ЦЗН.

Таким образом, общественные работы и временная летняя подработка не будут поводом к пересчету пенсии.

Также сохранится доплата и к пенсиям детей-инвалидов.

Средний размер ФСД составляет сейчас 2,1 тыс. рублей, средний размер РСД — 5,1 тыс. рублей.