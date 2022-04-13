Пенсии

На время летней подработки детям-сиротам сохранят пенсионную доплату

Детям разрешили работать, сохранив при этом доплату к пенсии по потере кормильца. Сейчас если подросток-сирота на лето устроился на временную работу, его пенсия по потере кормильца уменьшается.

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Законопроект с такими поправками в пенсионное заонодательство сегодня одобрил Совет Федерации.

Речь идет о социальной доплате к пенсии. Она бывает федеральная (ФСД) и региональная (РСД). Ее платят, если пенсия слишком маленькая (не дотягивает до прожиточного минимума).

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Доплата сохранится, если трудоустройство будет по направлению ЦЗН.

Таким образом, общественные работы и временная летняя подработка не будут поводом к пересчету пенсии.

Также сохранится доплата и к пенсиям детей-инвалидов.

Средний размер ФСД составляет сейчас 2,1 тыс. рублей, средний размер РСД — 5,1 тыс. рублей.

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