Банки не смогут брать высокие «прощальные» комиссии за закрытие счета

Совет Федерации сегодня одобрил закон.
В некоторых банках повышенная комиссия при изгнании клиента по антиотмывочному закону № 115-ФЗ прописана в договоре и достигает до 20 %.
Теперь такая практика должна закончиться.
При закрытии счета нельзя будет взимать с физлиц, юрлиц и ИП комиссию больше той, которая действует для переводов со счетов в обычных условиях. Это правило заработает с 1 июля 2022 года.
Совет Федерации сегодня одобрил закон.
В некоторых банках повышенная комиссия при изгнании клиента по антиотмывочному закону № 115-ФЗ прописана в договоре и достигает до 20 %.
Теперь такая практика должна закончиться.
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