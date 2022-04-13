Блокировка счетов 115-ФЗ

Банки не смогут брать высокие «прощальные» комиссии за закрытие счета

При закрытии счета нельзя будет взимать с физлиц, юрлиц и ИП комиссию больше той, которая действует для переводов со счетов в обычных условиях. Это правило заработает с 1 июля 2022 года.

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Совет Федерации сегодня одобрил закон.

В некоторых банках повышенная комиссия при изгнании клиента по антиотмывочному закону № 115-ФЗ прописана в договоре и достигает до 20 %.

Теперь такая практика должна закончиться.

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

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