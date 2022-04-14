Условие об обязательной продаже 80 % валютной выручки могут смягчить

Расчет минимального порога реализации валюты могут сделать, например, исходя из расходов на импорт и других параметров.

По данным ЦБ, еще до введения обязательного норматива по продаже валюты экспортеры продавали около 77 % выручки. Ведь налоги и зарплату надо платить в рублях.

Кстати, продать валюту, чтобы соблюсти норму в 80 %, сейчас не так легко, отмечают экспортеры. Спрос на нее упал. После того как ЦБ смягчил ограничения (убрал комиссию в 12 % за покупку валюты), ситуация может несколько стабилизироваться, пишут «Ведомости».