Валютные операции

Условие об обязательной продаже 80 % валютной выручки могут смягчить

Сейчас экспортеры должны обязательно продавать не менее 80 % валютной выручки в течение 3 дней после ее поступления на счет. Этот порог могут снизить, а срок для продажи увеличить. ЦБ рассматривает разные варианты смягчения этой нормы.

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Расчет минимального порога реализации валюты могут сделать, например, исходя из расходов на импорт и других параметров.

По данным ЦБ, еще до введения обязательного норматива по продаже валюты экспортеры продавали около 77 % выручки. Ведь налоги и зарплату надо платить в рублях.

Кстати, продать валюту, чтобы соблюсти норму в 80 %, сейчас не так легко, отмечают экспортеры. Спрос на нее упал. После того как ЦБ смягчил ограничения (убрал комиссию в 12 % за покупку валюты), ситуация может несколько стабилизироваться, пишут «Ведомости».

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