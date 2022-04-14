Чтобы подтвердить расходы по налогу на прибыль, подойдет электронный чек

Продавец должен выдать клиенту бумажный чек ККТ или направить чек на электронную почту или телефон.

При этом кассовый чек может быть исключительно в электронной форме, без копии, отпечатанной на бумажном носителе.

Об этом заявляет ФНС в письме № АБ-4-20/4292@ от 08.04.2022.

Если кассовый чек может быть найден и получен в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», то это будет документ, подтверждающий расходы.

Это утверждение относится и к скан-образу кассового чека с хорошо читаемым QR-кодом.

По этому коду чек можно найти в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России».