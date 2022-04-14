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Чтобы подтвердить расходы по налогу на прибыль, подойдет электронный чек

Чтобы затраты учесть при расчете налога на прибыль, они должны быть документально подтверждены. Электронный кассовый чек – это тоже документ.

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Продавец должен выдать клиенту бумажный чек ККТ или направить чек на электронную почту или телефон.

При этом кассовый чек может быть исключительно в электронной форме, без копии, отпечатанной на бумажном носителе.

Об этом заявляет ФНС в письме № АБ-4-20/4292@ от 08.04.2022.

Если кассовый чек может быть найден и получен в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», то это будет документ, подтверждающий расходы.

Это утверждение относится и к скан-образу кассового чека с хорошо читаемым QR-кодом.

По этому коду чек можно найти в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России».

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