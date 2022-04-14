Вычет по НДС от «левого» контрагента можно заменить на вычет от реального поставщика. Так решил суд

Если фирма доказала, что сделка реально была, но исполнитель был другой, то можно убрать из книги покупок счет-фактуру от плохого контрагента и внести от хорошего.

Такое дело рассмотрел Верховный суд (Определение от 12.04.2022).

ООО «НБС-Групп» отразило в декларации входящий НДС от компании «Байкалремстрой». Налоговики доказали, что такой сделки не было. НДС из декларации убрали.

С этим компания не спорила и утверждала, что сделка была, только не с этой компанией, а с другой — ООО «ИНИЦ Сершин».

Получается, что спорный контрагент («Байкалремстрой») был лишь посредником.

ООО «ИНИЦ Сершин» у себя из книги продаж убирает счет-фактуру на Байкалремстрой и формирует корректировочный счет-фактуру на НБС-Групп. НБС-Групп этот счет-фактуру указывает в уточненной декларации, откуда ей пришлось убрать вычет по Байкалремстрою.

Но налоговиков такой маневр не устроил. Суды тоже компанию не поддержали, потому что уточненка была сдана уже после выездной.

Но Верховный суд посчитал иначе.

Если в цепочку поставки включены «технические» компании, но установлено лицо, которое было реальным поставщиком и уплатило НДС, то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана только та часть, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями.