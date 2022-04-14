Экономика России

К Яндекс.Еде подали коллективный иск, Ozon запустил новый сервис, у Почты России своя торговая марка. Бизнес-новости дня

Компании пытаются адаптироваться к новым реалиям. Кто-то пытается разобраться со старыми проблемами, а кто-то — вывести бизнес на новый уровень.

Версия для печати
  • Ozon запустил собственный сервис онлайн-бронирования отелей на базе Ozon Travel. Сейчас на платформе около 70 000 предложений в России и за рубежом. Раньше сервис был доступен только юридическим лицам. Выглядит так:

5

  • «Почта России» начала продавать продукты под собственной торговой маркой. Бренд называется «Почтовая марка» и под ним в почтовые отделения разослали пять товаров — варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки.
  • К «Яндекс.Еде» подали коллективный иск за утечку данных. Полный архив с данными всех пользователей Яндекс.Еды злоумышленники выложили в свободном доступе еще в начале марта. Пока в коллективном иске сумма — до 100 000 рублей на каждого из 20 человек, но к ним могут присоединиться и другие.
Гость, скоро старт курса про налоговые проверки!
Курс о всех видах налоговых проверок — выездных и камеральных, меропртиятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка . До 15 апреля курс по скидке 63%!

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить