К Яндекс.Еде подали коллективный иск, Ozon запустил новый сервис, у Почты России своя торговая марка. Бизнес-новости дня
Компании пытаются адаптироваться к новым реалиям. Кто-то пытается разобраться со старыми проблемами, а кто-то — вывести бизнес на новый уровень.
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