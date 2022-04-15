Айтишникам надо снизить НДФЛ и порог дохода для льготной ипотеки, считают в «Опоре России»

Вот перечень предложений, которые направлены в Минцифры:
- Давать льготную ипотеку для работников ИТ-компаний без ограничения по возрасту.
- Установить минимальный порог доходов для ипотеки не выше 50 тыс. руб. в регионах и 100 тыс. руб. в Москве.
- Снизить НДФЛ для ИТ-компаний.
- Для ИТ-компаний на севере частично компенсировать дополнительные отпуска сотрудников (например, 10–15 дней).
- Давать отсрочку от армии не только сотрудникам с высшим образованием, но и выпускникам колледжей.
- Компенсировать зарплату студентам, оформленным в штат ИТ-компании.