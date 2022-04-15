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Айтишникам надо снизить НДФЛ и порог дохода для льготной ипотеки, считают в «Опоре России»

Льготы для сотрудников IT-компаний надо расширить, считают в «Опоре России». Там предложили дать отсрочку от армии тем, у кого нет высшего образования, уменьшить НДФЛ, снизить порог дохода для льготной ипотеки.

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Вот перечень предложений, которые направлены в Минцифры:

  • Давать льготную ипотеку для работников ИТ-компаний без ограничения по возрасту.
  • Установить минимальный порог доходов для ипотеки не выше 50 тыс. руб. в регионах и 100 тыс. руб. в Москве.
  • Снизить НДФЛ для ИТ-компаний.
  • Для ИТ-компаний на севере частично компенсировать дополнительные отпуска сотрудников (например, 10–15 дней).
  • Давать отсрочку от армии не только сотрудникам с высшим образованием, но и выпускникам колледжей.
  • Компенсировать зарплату студентам, оформленным в штат ИТ-компании.

 

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