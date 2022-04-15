Правила торговли и майнинга криптовалюты пропишут в законе

Минфин доработал законопроект «О цифровой валюте», описывающий правила торговли и майнинга.

Майнингом смогут заниматься юрлица и ИП после включения в соответствующий реестр.

Организацией оборота виртуальных валют будут заниматься:

оператор обмена (с капиталом не менее 30 млн рублей);

оператор цифровой торговой платформы (с капиталом не менее 100 млн рублей).

Первый будет проводить куплю-продажу цифровой валюты «от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен», а второй – проводить организованные торги, пишет «Коммерсантъ».

Эти операторы (ими могут быть только российские юрлица) должны быть в специальном реестре и иметь лицензию.

Чтобы продавать или покупать цифровые валюты, надо будет пройти идентификацию.

Электронный кошелек цифровых валют должен будет проходить обязательную сертификацию.

Заводить и выводить деньги оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета.

Словарь криптотерминов смотрите здесь.