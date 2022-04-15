На отсрочку по льготным кредитам ФОТ 3.0 понадобится 1 млрд рублей

Вышло распоряжение правительства № 878-р от 14.04.2022.
По решению правительства бизнес может на 6 месяцев отложить оплату процентов и основного долга по кредиту.
«Сейчас особенно важно, чтобы предприниматели продолжали свою деятельность, могли и дальше выплачивать сотрудникам зарплату», — отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
Кредиты по программе «ФОТ 3.0» выдавали на срок до 18 месяцев в сумме до 300 млн рублей.
Предполагалось, что в течение первых 6 месяцев бизнес будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
Сейчас отсрочку продлили.