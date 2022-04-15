Кредиты

На отсрочку по льготным кредитам ФОТ 3.0 понадобится 1 млрд рублей

Бизнесу на полгода дали отсрочку по погашению льготных кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0». Чтобы обеспечить эту отсрочку, из резервного фонда направят 1 млрд рублей.

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Вышло распоряжение правительства № 878-р от 14.04.2022.

По решению правительства бизнес может на 6 месяцев отложить оплату процентов и основного долга по кредиту.

«Сейчас особенно важно, чтобы предприниматели продолжали свою деятельность, могли и дальше выплачивать сотрудникам зарплату», — отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

Кредиты по программе «ФОТ 3.0» выдавали на срок до 18 месяцев в сумме до 300 млн рублей.

Предполагалось, что в течение первых 6 месяцев бизнес будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Сейчас отсрочку продлили.

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