За март с валютных счетов и вкладов забрали более 800 млрд руб.

По данным ЦБ, самый большой отток был с 1 по 10 марта. В конце месяца он пошел на спад. При этом количество средств на рублевых счетах россиян выросло более чем на 500 млрд руб.

9 марта ЦБ ввел ограничения на снятие валюты для россиян: доллары можно было снимать только со счетов или вкладов, открытых до этого дня. Новые вклады или средства сверх лимита пока можно снять только в рублях.

Банк России смягчил правила на операции с валютой для граждан и бизнеса. Читайте в статье про новые правила операций с валютой.

Главное: с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, что поступала в кассы банков начиная с 9 апреля.