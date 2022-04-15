💣Налоговики в столичной инспекции организовали схему с липовыми вычетами на покупку квартир

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на свой источник, фигуранты дела — сотрудники столичной инспекции ФНС № 20. Всего их 17 человек. За восемь лет они похитили бюджетные деньги на сумму больше 59 миллионов рублей.

Чтобы получить такие деньги, налоговики организовали схему с подложными вычетами. На основании паспортных данных подставного лица они готовили фальшивые документы якобы покупке квартиры этим лицом. А дальше подавали документы о возврате налогового вычета за покупку жилплощади на территории России. Электронные подписи ответственных лиц инспекторы проставляли за них сами.

Большинство подозреваемых — рядовые сотрудники ИФНС № 20.

Слухи о больших обысках с участием ОМОН в 20й инспекции подтверждают и источники «Клерка». Других подробностей дела пока нет.