Налоговики грозят уголовкой тем, кто покупает валюту по объявлениям в соцсетях

Из-за ограничений на продажу иностранной валюты, а также рост курса участились случаи купли-продажи валюты минуя уполномоченные банки.
Купля-продажа иностранной валюты идет:
- «с рук»;
- через страницы и объявления в социальных сетях;
- через каналы мессенджера Telegram;
- через интернет-сервисы размещения объявлений.
Все это являются административным правонарушением (часть 1 статьи 15.25 КоАП).
Штраф – от 75 до 100 % суммы незаконной валютной операции на каждого участника операции (как на продавца, так и на покупателя).
Кроме того, заявляют налоговики, деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и мессенджерах может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность», предусматривающей до 7 лет лишения свободы в случае наличия отягчающих обстоятельств.
Кстати, с сегодняшнего дня банки начали продавать наличную валюту.