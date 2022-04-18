Валютные операции

Налоговики грозят уголовкой тем, кто покупает валюту по объявлениям в соцсетях

Нельзя покупать валюту с рук, а также менять доллары на евро. За это будет штраф от 75 % до 100 % суммы или даже уголовное дело по ст. 172 УК за незаконную банковскую деятельность. Об этом предупреждают налоговики.

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Из-за ограничений на продажу иностранной валюты, а также рост курса участились случаи купли-продажи валюты минуя уполномоченные банки.

Купля-продажа иностранной валюты идет:

  • «с рук»;
  • через страницы и объявления в социальных сетях;
  • через каналы мессенджера Telegram;
  • через интернет-сервисы размещения объявлений.

Все это являются административным правонарушением (часть 1 статьи 15.25 КоАП).

Штраф – от 75 до 100 % суммы незаконной валютной операции на каждого участника операции (как на продавца, так и на покупателя).

Кроме того, заявляют налоговики, деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и мессенджерах может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность», предусматривающей до 7 лет лишения свободы в случае наличия отягчающих обстоятельств.

Кстати, с сегодняшнего дня банки начали продавать наличную валюту.

 

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