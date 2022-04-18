Банки

К российскому аналогу Swift подключились уже 12 стран

Речь про Систему передачи финансовых сообщений, которая работает в России с 2014 года.

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К СПФС подключились уже 52 организации из 12 стран, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Набиуллина рассказала, что из-за санкций Центробанк развивает платежи в национальных валютах с другими странами.

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