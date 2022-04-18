К российскому аналогу Swift подключились уже 12 стран

К СПФС подключились уже 52 организации из 12 стран, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме того, Набиуллина рассказала, что из-за санкций Центробанк развивает платежи в национальных валютах с другими странами.
Речь про Систему передачи финансовых сообщений, которая работает в России с 2014 года.
К СПФС подключились уже 52 организации из 12 стран, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме того, Набиуллина рассказала, что из-за санкций Центробанк развивает платежи в национальных валютах с другими странами.