Экономика России

Самокат начал сворачивать работу в регионах. Пока он не работает в 15 городах

Сервис доставки еды закрыл часть складов, и некоторые эксперты говорят, что это говорит о планах свернуть проект.

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Сбер и VK, крупнейшие акционеры «Самоката», говорят, что ни о каких планах закрытия сервиса речь не идет.

Между тем, по информации СМИ, речь идет об остановке работы в Аксае, Арзамасе, Березовском, Верхней Пышме, Дмитрове, Жуковском, Каменск-Уральском, Копейске, Краснокамске, Наро-Фоминске, Нахабино, Первоуральске, Салавате, Сергиевом Посаде, а также в Западном районе Челябинска.

Мы попробовали: сейчас, например, установить в приложении «Самоката» адрес доставки в Сергиевом Посаде нельзя. В техподдержке нам написали: «город Сергиев Посад не входит в зону доставки».

Источники «Ведомостей» утверждают, что сворачивание работы сервиса в некоторых городах может быть связано с уходом с поста бывшего зампреда правления «Сбера» Льва Хасиса, который занимался развитием онлайн-торговли и доставки еды.

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