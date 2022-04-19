Банковские карты

ЦБ будет передавать МВД данные о мошеннических операциях по картам

Банк России будет по запросу передавать информацию в МВД о переводах с карт, которые происходят без согласия их владельцев. Причем речь идет, в том числе, и о попытках совершить мошеннический перевод.

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Информация будет идти через автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минфином.

Причина поправок — возросшее количество мошенничеств с банковскими картами.

Сейчас банки могут отвечать на запросы правоохранителей до 30 дней. Все затягивается, и раскрываемость по таким уголовным делам низкая.

Закон должен вступить в силу только через год после его принятия. Это нужно, чтобы настроить систему, и чтобы МВД и ЦБ успели заключить соглашение.

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