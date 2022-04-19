ЦБ будет передавать МВД данные о мошеннических операциях по картам

Информация будет идти через автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минфином.

Причина поправок — возросшее количество мошенничеств с банковскими картами.

Сейчас банки могут отвечать на запросы правоохранителей до 30 дней. Все затягивается, и раскрываемость по таким уголовным делам низкая.

Закон должен вступить в силу только через год после его принятия. Это нужно, чтобы настроить систему, и чтобы МВД и ЦБ успели заключить соглашение.