❓ ФСС присылает работодателям больничные на чужих людей

Такую систему внедрили с 2022 года. Теперь о болезни сотрудника оповестят его работодателя, даже если человек и не собирался «светить» свой больничный и просить за него оплату.

Без казусов не обходится. Наш читатель рассказал, что его компании пришел больничный лист на сотрудника, который уволен 1,5 года назад.

Бухгалтер, само собой, задался вопросом: «Почему нам?».

Выяснилось, что это место работы у человека было последним. После увольнения он перешел в разряд самозанятых.

Бизнесмен заболел, оформил больничный лист, и ФСС, не найдя актуальных мест работы, направил его последнему работодателю.

«Кто последний, тот и папа», — ­ шутит наш читатель.

А вам не приходили больничные на людей, которые не имеют отношения к вашей компании?