Должников по алиментам внесут в специальный реестр, который будет в открытом доступе

Проект поправок в закон об исполнительном производстве опубликован на федеральном портале.
Общедоступная часть сведений, содержащихся в реестре, будет опубликована на официальном сайте ФССП.
В общем доступе будут такие данные должников по алиментам:
- ФИО, дата рождения, место рождения;
- реквизиты исполнительного документа;
- дата принятия судебного акта о привлечении должника к административной, уголовной ответственности;
- дата возбуждения исполнительного производства;
- номер исполнительного производства;
- сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу;
- наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство;
- данные об объявлении розыска должника.
После погашения задолженности по алиментам должник будет исключен из реестра в течение 5 дней.