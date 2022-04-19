Исполнительное производство

Должников по алиментам внесут в специальный реестр, который будет в открытом доступе

Создадут реестр должников по алиментным обязательствам. Вести его будет служба приставов. Там будут алиментщики, которых привлекли к административной или уголовной ответственности, и те, кого объявили в розыск.

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Проект поправок в закон об исполнительном производстве опубликован на федеральном портале.

Общедоступная часть сведений, содержащихся в реестре, будет опубликована на официальном сайте ФССП.

В общем доступе будут такие данные должников по алиментам:

  • ФИО, дата рождения, место рождения;
  • реквизиты исполнительного документа;
  • дата принятия судебного акта о привлечении должника к административной, уголовной ответственности;
  • дата возбуждения исполнительного производства;
  • номер исполнительного производства;
  • сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу;
  • наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство;
  • данные об объявлении розыска должника.

После погашения задолженности по алиментам должник будет исключен из реестра в течение 5 дней.

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