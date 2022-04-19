⚡ С 1 июля бизнес на ЕНП будет сдавать новый отчет. Форма уже готова

Опубликован приказ ФНС от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ (зарегистрирован в Минюсте 18.04.22).

Все организации и ИП, которые перешли на уплату налогов в один котел, должны передавать в ИФНС сведения о начислениях. Сроки такие:

по налогам, авансам и взносам — за 5 дней до срока уплаты;

до срока уплаты; по НДФЛ — не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выплачен доход.

Перейти на ЕНП с 1 июля 2022 года можно, подав заявление с 1 апреля до 4 мая. Но сначала надо было провести сверку с ИФНС, и чтобы по ней не было расхождений.