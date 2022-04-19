Финансовый кризис

Бизнес экономит, берет кредиты, переходит на предоплату. 1 % компаний готовы закрыться

У бизнеса падает прибыль, повышаются закупочные цены, клиентов становится меньше, контрагенты уходят с рынка. Но несмотря на все эти трудности большинство компаний продолжают работать в штатном режиме. Только 1 % опрошенных намерены закрыть бизнес.

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Исследование о реакции бизнеса на изменение экономической ситуации провели в компании «Контур».

Вот что, по данным опроса, предпринимают бизнесмены:

  • пытаются совладать с эмоциями, не предпринимать скоропалительных решений и работать в штатном режиме — 35 %;
  • перестраивает работу с контрагентами (в том числе, ищут новых) — 21 %;
  • стараются удерживать постоянных клиентов и искать новых, замораживают цены — 17 %;
  • экономят: снижают расходы, объемы закупок, используют резервы и товарные остатки — 16 %;
  • ищут кредиты или пытаются договориться с банками о кредитных каникулах — 10 %;
  • начали работать только по предоплате — 0,74 %;
  • привязали свои цены к валютному курсу — 0,17 %;
  • отменяют акции и рассрочки — 0,31 %.
  • намерены приостановить деятельность или закрыть бизнес — 1 %.

Эксперты не советуют экономить на сотрудниках, так как это ценный ресурс, особенно в период изменений.

Вот комментарий Владимира Позднякова, эксперта Контур.Маркета по автоматизации товароучета в рознице:

Произошли послабления в требованиях к продажам. Например, бизнес столкнулся с дефицитом чековой ленты, и ФНС сообщила, что не будет наказывать за отсутствие бумажного чека, но пользователи касс вместо бумажного должны отправлять чек электронный. То есть требование формировать чек и применять кассу не исчезло. Другие требования тоже не перестали быть обязательными (пока не выйдет отдельный нормативный акт). Продолжайте готовиться к маркировке, соблюдайте документооборот с ЕГАИС, гасите документы из ФГИС «Меркурий». Несоблюдение требований может обойтись дороже.

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