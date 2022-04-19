Бизнес экономит, берет кредиты, переходит на предоплату. 1 % компаний готовы закрыться

Исследование о реакции бизнеса на изменение экономической ситуации провели в компании «Контур».

Вот что, по данным опроса, предпринимают бизнесмены:

пытаются совладать с эмоциями, не предпринимать скоропалительных решений и работать в штатном режиме — 35 %;

и работать в штатном режиме — 35 %; перестраивает работу с контрагентами (в том числе, ищут новых) — 21 %;

стараются удерживать постоянных клиентов и искать новых, замораживают цены — 17 %;

и искать новых, замораживают цены — 17 %; экономят: снижают расходы, объемы закупок, используют резервы и товарные остатки — 16 %;

ищут кредиты или пытаются договориться с банками о кредитных каникулах — 10 %;

о кредитных каникулах — 10 %; начали работать только по предоплате — 0,74 %;

привязали свои цены к валютному курсу — 0,17 %;

— 0,17 %; отменяют акции и рассрочки — 0,31 %.

намерены приостановить деятельность или закрыть бизнес — 1 %.

Эксперты не советуют экономить на сотрудниках, так как это ценный ресурс, особенно в период изменений.

Вот комментарий Владимира Позднякова, эксперта Контур.Маркета по автоматизации товароучета в рознице:

Произошли послабления в требованиях к продажам. Например, бизнес столкнулся с дефицитом чековой ленты, и ФНС сообщила, что не будет наказывать за отсутствие бумажного чека, но пользователи касс вместо бумажного должны отправлять чек электронный. То есть требование формировать чек и применять кассу не исчезло. Другие требования тоже не перестали быть обязательными (пока не выйдет отдельный нормативный акт). Продолжайте готовиться к маркировке, соблюдайте документооборот с ЕГАИС, гасите документы из ФГИС «Меркурий». Несоблюдение требований может обойтись дороже.