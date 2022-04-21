В образовании более 60 % выручки уходит в налоги, а в торговле – только 2,8 %

Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Минимальную долю от выручки платят в бюджет предприятия энергетики (7 %), транспортировки и хранения (6,2 %), сельского хозяйства (4,7 %) и торговли (2,8 %).
Фискальная нагрузка на бизнес в 2021 году составила 10,55 % от выручки, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 0,57 п.п.
Наибольшая налоговая нагрузка на бизнес отмечается в ресурсодобывающих регионах — ХМАО (46,6 %), ЯНАО (34,3 %) и Республике Коми (28,6 %), пишут «Известия».
Меньше всего платят предприятия Мурманской (2,8 %), Амурской (3,8 %) и Кемеровской (4,8 %) областей.
На сайте ФНС есть калькулятор налоговой нагрузки.
Там представлены, в том числе, и среднеотраслевые показатели. Сейчас там можно проверить данные за 2018 — 2020 годы.