Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС

Фонд выполняет все обязанности агента по НДФЛ, в том числе передает в налоговую инспекцию сведения о доходах физлиц.

Эти данные налоговики размещают в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Доходы и вычеты».

Кроме того, за получением сведений о доходах можно самостоятельно обратиться непосредственно в ФСС.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЗГ-3-11/3620@ от 14.04.2022 в ответ на вопрос возмущенного налогоплательщика, который не обнаружил в своем ЛК данных об НДФЛ с больничных, притом, что НДФЛ с зарплаты там есть.

А у вас в ЛК есть сведения из ФСС?