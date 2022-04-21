2-НДФЛ

Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС

После перехода на систему прямых выплат НДФЛ с больничных удерживает и перечисляет в бюджет ФСС как налоговый агент. Данные он передает в ФНС. Правда, люди их там почему-то не видят.

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Фонд выполняет все обязанности агента по НДФЛ, в том числе передает в налоговую инспекцию сведения о доходах физлиц.

Эти данные налоговики размещают в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Доходы и вычеты».

Кроме того, за получением сведений о доходах можно самостоятельно обратиться непосредственно в ФСС.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЗГ-3-11/3620@ от 14.04.2022 в ответ на вопрос возмущенного налогоплательщика, который не обнаружил в своем ЛК данных об НДФЛ с больничных, притом, что НДФЛ с зарплаты там есть.

А у вас в ЛК есть сведения из ФСС?

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