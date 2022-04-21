Жилищное законодательство

Платить за отопление нужно будет только в отопительный сезон. Кроме Москвы

До 2024 года во всех городах и селах введут систему оплаты за отопление только в отопительный период. Исключение – Москва. Там могут быть свои правила.

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Проект с такими поправками Минстрой опубликовал на федеральном портале.

Решения о переходе на новый способ власти регионов должны принять до 1 октября 2023 года.

Сейчас такой способ (оплата только в отопительный сезон, без размазывания на 12 месяцев) введен не везде.

Между тем у жителей возникают вопросы, правильно ли рассчитывается плата с учетом ежегодной корректировки. Часто возникают споры о площади помещения, отмечает Минстрой.

Про площадь также внесут поправки. Если она разная по данным управляющей компании и данным ЕГРН, предпочтения отдадут данным из реестра.

Изменения внесут в правила по коммуналке, утвержденные постановлением правительства № 354 от 06.05.2011.

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