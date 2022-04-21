Налог на имущество организаций

Налог на имущество для бизнеса может повышаться каждый год без ограничений

Ежегодно налог на имущество физлиц не может расти больше, чем на 10 %. Но к налогу на имущество организаций это правило не применяется.

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Разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-21/3600@ от 14.04.2022.

То же самое касается и земельного налога.

Для организаций никаких ограничений на рост налога нет.

Более того, региональные и местные власти не имеют полномочий, чтобы вводить такие правила (по ограничению ежегодных темпов роста налога) для организаций.

Вместе с тем на 2023 год рост налога все-таки ограничили. По новой норме НК налог на имущество и земельный налоги за 2023 год будут считать по кадастровой стоимости на 01.01.2022.

Так будет, если кадастровая на 01.01.2023 будет выше, чем прошлогодняя.

Но это правило не будет работать, если кадастровая стоимость увеличилась из-за изменения характеристик объекта.

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