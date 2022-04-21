Дорогой и длительный ремонт основного средства – это отдельное ОС

Такая норма заложена в ФСБУ 6/2020.

Минфин в письме № 07-01-07/33521 от 14.04.2022 разъясняет, что ремонт с частотой более 12 месяцев будет отдельным объектом ОС независимо от того, какая стоимость и срок использования ОС, которое ремонтировалось.

В письме № 03-05-05-01/25799 от 30.03.2022 Минфин затронул вопрос обложения налогом на имущество этого объекта в виде ремонта. В нем сообщается, что такие объекты — это капвложения, которые после их завершения считаются основными средствами. А ОС облагается налогом на имущество.